Sopralluogo al Centro Cottura, la Borini: «Servizi per la scuola sono a regime»

Sopralluogo ieri mattina dell’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini al Centro cottura Baby Food in via Buonarroti nella scuola d’infanzia XXV aprile che serve 11 scuole, 7 scuole di infanzia e 4 a tempo pieno. La visita ha permesso di verificare che il servizio mensa partito, al momento, per oltre 2.933 studenti procede regolarmente nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero per la prevenzione del contagio da Covid 19.

«Finalmente i servizi sono tutti partiti regolamentante seppur con inevitabili criticità – spiega l’assessore alle Politiche educative, Tiziana Borini - Per quanto riguarda il tempo prolungato stiamo lavorando per poter attuare una soluzione; stiamo cercando di dare risposte a tutti anche per quanto concerne lo scuolabus. Tutta questo la mole di lavoro svolta ha permesso di far partire regolarmente tutti i servizi essenziali collegati all’avvio dell’anno scolastico».