Caterpillar, Agostinelli (M5S): «Idealmente sarò in piazza con i lavoratori»

«Massima vicinanza e pieno sostegno ai lavoratori della Caterpillar di Jesi, che giovedì manifesteranno contro le procedure di messa in mobilità disposte da un’azienda che, pur non essendo in crisi, ha stabilito di doversi disfare di chi, fino ad oggi, ha garantito produzione e crescita». A esprimerla è la senatrice Donatella Agostinelli, del Movimento 5 Stelle.

«Purtroppo, giovedì saremo in Aula al Senato per l'approvazione della Manovra e del PNRR ma idealmente sarò anch’io in piazza con i lavoratori. Spero che il governo si attivi per gestire questa crisi. La presenza del ministro del Lavoro Orlando alla manifestazione dei lavoratori - prosegue la parlamentare pentastellata - è un ottimo segnale, che va nella direzione giusta. Ora come ora, con il COVID che non accenna ad allentare lassa presa, è più che mai necessario tutelare il lavoro e le persone e in questo anche le aziende devono fare la loro parte. In condizioni eccezionali come quelle che stiamo vivendo - conclude Agostinelli - è necessario superare la visione del profitto e lasciare spazio alla solidarietà e alla cooperazione».