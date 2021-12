Caterpillar, mozione di Mangialardi: «Retroattività per decreto anti-delocalizzazione»

«Crediamo che l’unità di intenti manifestata dalla politica regionale dopo l’annuncio della chiusura del sito produttivo della Caterpillar possa concretizzarsi nell’impegno a chiedere tutti insieme che il cosiddetto decreto legge “antidelocalizzazioni”, a cui stanno lavorando il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la viceministro allo Sviluppo economico Alessandra Todde, sia quanto prima approvato dal consiglio dei ministri, ma opportunamente modificato affinché i suoi effetti possano essere applicati in maniera retroattiva, in modo da estenderne i benefici anche allo stabilimento jesino. Per tale motivo, insieme all’intero gruppo assembleare del Partito Democratico, ho provveduto questa mattina a depositare una mozione in consiglio regionale, per far sì che tale richiesta possa essere portata in discussione dal presidente Acquaroli alla prima riunione utile della Conferenza delle Regioni».

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.