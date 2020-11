Catene di libertà: in Piazza del Papa il flash mob di Gioventù Nazionale

Nel pomeriggio di domenica, si sono radunate ad Ancona delegazioni di Gioventù Nazionale dalle province marchigiane alla presenza del

vicepresidente nazionale Francesco Di Giuseppe e del presidente regionale Maicol Pizzicotti Busilacchi, per partecipare all'iniziativa indetta in tutta Italia per manifestare il dissenso dei giovani nei confronti delle politiche del Governo nella gestione della seconda ondata di Covid-19.

«Con questo flash mob - si legge nel comunicato - nel quale i ragazzi sono incatenati simbolicamente, Gioventù nazionale vuole esprimere vicinanza non solo ai marchigiani ma a tutti gli italiani e a tutti i giovani che hanno visto le loro speranze e i propri sogni infrangersi sulle rinnovate chiusure, segno evidente di una mancata programmazione. Non si poteva sapere l'entità della pandemia otto mesi fa, portando inevitabilmente al lockdown nazionale; ora invece, dopo un'estate passata a discutere tra bonus monopattini, banchi a rotelle e redditi di pandemia, ci si trova a fare i conti con nuove chiusure, con un teatrino inaccettabile sul colore delle zone gialle, arancioni e rosse, senza mai ascoltare le generazioni più giovani che stanno pagando più di tutti il peso delle decisioni governative. Mentre loro distruggono l'Italia, noi ci incateniamo simbolicamente per la libertà».