Castelfidardo in "Azione": il partito di Calenda al tavolo del centrosinistra per le elezioni 2021

Continua nel tentativo di radicazione Azione, il partito fondato da Carlo Calenda a novembre 2019, che adesso apre anche a Castelfidardo. Nel suo primo anno di vita, Azione è riuscita a crescere nel territorio dorico: lo dicono i numeri di tesserati: quasi 22mila a livello nazionale e 500 nelle Marche. E poi ci sono i 16 gruppi territoriali già costituiti in regione.

"Il movimento di cittadini che si impegnano per una politica che recuperi serietà, competenza e responsabilità è in continuo aumento e con l’occasione della campagna di tesseramento 2021 (cui è possibile partecipare iscrivendosi sul sito web di Azione) arriva a stabilirsi anche a Castelfidardo, con la nascita di un nuovo gruppo territoriale guidato dal referente Redon Sheta. - si legge in una nota stampa di Azione - Castelfidardo in Azione volge già lo sguardo alle elezioni amministrative del 2021 e in tal senso ha già aderito al tavolo del Centrosinistra. Il tavolo riunisce tutte quelle forze civiche e politiche che vogliono offrire il proprio impegno e le proprie competenze per costruire un progetto per il futuro di Castelfidardo. Azione vuole allora essere protagonista della creazione di una proposta politica che dovrà guardare con attenzione alle grandi sfide presentate dalla crisi post-Covid19, per rispondere con serietà al dramma economico e sociale che ha colpito tutto il tessuto cittadino".