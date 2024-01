CASTELFODARDO - Sarà potenziata la casa di comunità della salute di Castelfidardo, ex poliambulatorio, in risposta all'interrogazione del presidente del consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. L'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, sottolinea l'efficacia del modello attuale, annunciando miglioramenti e nuovi strumenti per le prestazioni specialistiche. Il mammografo sarà ottimizzato, riducendo i tempi di attesa per i prelievi. Latini sottolinea l'importanza di tutelare e migliorare l'intero contesto socio-sanitario di Castelfidardo, insistendo sulla risoluzione tempestiva delle altre carenze da parte della AST n.2.