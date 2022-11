Caro energia, l'onorevole Stefano Benvenuti Gostoli: «Accelerare su rifornimento nuovi fonti».

ANCONA – Parla di «indipendenza energetica del nostro Paese» e interventi «in questa fase di emergenza per famiglie ed imprese» il neodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Benvenuti Gostoli. Così è intervenuto sul tema della crisi che interessa l'Italia puntando a far riattivare ogni forma di approvvigionamento lungo la strada che conduce ad una autonomia duratura.



«Occorre al più presto riattivare le forme di approvvigionamento che si sono bloccate a causa di quell’ambientalismo ideologico che ha ingessato per troppi anni ogni settore dello sviluppo del nostro Paese – rileva Benvenuti Gostoli –. Penso in primis alle trivellazioni per l'estrazione di gas di fronte alle coste del medio-Adriatico, ma anche a forme più green come fotovoltaico ed eolico, bloccate da intransigenza politica e burocrazia».«Il governo Meloni, invitando a sfruttare al meglio i giacimenti di gas presenti sotto i nostri mari – continua l'onorevole - ha già dettato una linea molto netta in questo senso e cioè quella della sburocratizzazione delle procedure e di un iter semplificato per un vero sviluppo delle rinnovabili e per poter avvicinare l’asticella della autosostenibilità energetica del Paese. Il Parlamento lavorerà senza sosta su questo tema già dalla prossima settimana, con sedute anche notturne se serve. Bisogna fare presto».