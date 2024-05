Carlo Calenda a Jesi suggella l’unione con i Repubblicani Europei

JESI - Dopo la presentazione definitiva delle liste, entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime europee. Carlo Calenda è tra i primi ‘big’ in arrivo nelle Marche: il leader di Azione sarà infatti a Jesi sabato mattina (4 maggio, ndr) con la senatrice e segretario del Movimento dei Repubblicani Europei Luciana Sbarbati per un momento di confronto sui temi di spicco al centro della corsa verso Bruxelles. Si partirà con la presentazione del suo ultimo libro, ‘Il Patto’, commentato per l’occasione appunto insieme alla senatrice Sbarbati: contingenza più che simbolica per suggellare l’accordo che vede uniti i repubblicani con Azione nell’ambito della coalizione Siamo Europei. Una sinergia resa concreta con la candidatura per di Umberto Trenta, unico marchigiano a correre in quota MRE nel collegio dell’Italia centrale.

Saranno presenti :