Azione e Repubblicani Europei: stretta di mano a Jesi con Calenda e Trenta. Parte la corsa verso Bruxelles

JESI - L'intesa tra Azione e il Movimento dei Repubblicani Europei (MRE) ha preso forma questa mattina a Jesi, presso l'Hotel Federico II, con la presentazione del libro di Carlo Calenda "Il Patto. Oltre il trentennio perduto". La presenza della Senatrice e Segretaria del Movimento Repubblicani Europei, Luciana Sbarbati, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione. La corsa verso Bruxelles si è formalizzata sotto la sigla "Siamo Europei", con Umberto Trenta, rappresentante del MRE, candidato nel collegio Italia Centrale con Azione.

Secondo le parole di Calenda, Sbarbati e Trenta, l'alleanza mira a ottenere risultati concreti nel lungo periodo, non limitandosi a un'alleanza di scopo. "Siamo alla vigilia di elezioni europee molto importanti per attuare una svolta che restituisca all’Unione Europea l’autorevolezza che le spetta a livello internazionale", ha dichiarato Luciana Sbarbati. Umberto Trenta ha sottolineato l'importanza di ridare dignità al territorio marchigiano in Europa e di promuovere progetti per superare l'isolamento infrastrutturale e politico della regione. Il leader di Azione, il senatore Carlo Calenda, ha espresso entusiasmo per l'alleanza, definendola la migliore mai costituita per le elezioni europee. Calenda ha sottolineato l'importanza di portare uomini e donne preparati a Bruxelles per far contare l'Italia e le Marche al Parlamento Europeo. "Dobbiamo tornare a far contare l’Europa per i cittadini italiani, informandoli sulle attività europee", ha aggiunto Calenda, criticando la tendenza dei politici italiani a scaricare le proprie responsabilità sull'Unione Europea. Umberto Trenta ha ribadito l'obiettivo di dare una Costituzione federalista all’Unione e di costruire un'Europa politica e solidale, in grado di coniugare sviluppo e solidarietà. "Sarà un’Europa dei popoli e della cultura, capace di tutelare le specificità culturali, ambientali ed economiche delle regioni - ha dichiarato Trenta, sottolineando l'importanza di perseguire una comune identità europea - L'alleanza tra Azione e il Movimento dei Repubblicani Europei rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un'Europa più forte e coesa, pronta a affrontare le sfide del futuro con determinazione e solidarietà".