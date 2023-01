Capodanno in piazza, arriva la stroncatura di Rubini (Aic): «Serata insufficiente di una città morente»

ANCONA - «Le reazioni entusiaste dei rappresentanti del governo cittadino a seguito della serata di capodanno svoltasi in Piazza Della Repubblica sono la perfetta cartina di tornasole di una città dormiente». A commentare il capodanno in piazza della Repubblica è Francesco Rubini, candidato sindaco per Ancona per Altra Idea di Città.

«Una serata di fine anno abbondantemente sotto la sufficienza terminata nel silenzio tombale ben prima delle 2 con il resto della città, a parte la stoica resistenza di Piazza del Papa e del Bar del Porto (e di pochissimi altri), morta già dall’ora di cena. Piazza Cavour, Piazza Roma, Corso Garibaldi, luoghi vuoti e svuotati con gli esercizi commerciali chiusi e nessun evento utile a rianimarli, neanche durante la notte di capodanno. Evidentemente i nostri amministratori, oltre a dimenticarsi di governare un capoluogo di regione, non si sono mai fatti un giro fuori città».