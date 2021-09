Odissea via della Loggia, sit-in di Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia

Sit-in questo pomeriggio in via della Loggia, convocato da Gioventù Nazionale Ancona e appoggiato da Fratelli d’Italia, per richiamare l’attenzione sulla situazione della via in pieno centro storico. Il cantiere infatti ostacola l’accesso alle diverse attività commerciali e costringe i clienti a raggiungere i negozi passando per via Catena. Il vicepresidente di Gioventù Nazionale Ancona, Francesco Novelli: «I lavori servivano, c’erano delle problematiche segnalate da tempo. Quello che secondo noi, è emblematico della cattiva gestione della cosa pubblica, è stata la gestione. I commercianti avevano chiesto solo due cose, delle passerelle e dei posti per il carico e scarico. Dopo il lockdown, vedere questi locali impossibilitati a lavorare per una inadempienza del Comune ci lascia davvero perplessi. La città tiene a loro, in consiglio comunale chiederemo spiegazioni e solleciti a risolvere il prima possibile».

Angelo Eliantonio, capogruppo FdI in consiglio comunale, ha annunciato un’interrogazione alla Giunta nella seduta del prossimo 30 settembre: «Ciò che ci spaventa, ed è assurdo, sono i tempi di consegna- ha spiegato Eliantonio- tempi che sembrano dilatarsi sempre più, perché come al solito non viene fatta la mappatura dei sottoservizi». Ipotesi sospensione per Natale e ristori per i commercianti: «Considerando quelli promossi dal Governo con i bilanci dello Stato, figuriamoci cosa può fare il Comune a livello di ristori. Sembra l'ennesima presa in giro e interrogheremo la Giunta nel consiglio comunale del prossimo 30 settembre». Presenti, tra gli altri, anche la presidente Gioventù Nazionale Ancona, Angelica Lupacchini, la consigliera comunale Maria Grazia De Angelis e il consigliere regionale Marco Ausili (FdI), il commissario regionale FdI, Emanuele Prisco e il segretario provinciale FdI Stefano Benvenuti Gostoli.

