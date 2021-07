Candidature a sindaco, Oriano Mercante è il nome del centrosinistra per Camerano

Oriano Mercante candidato sindaco del comune di Camerano con la neonata lista Camerano Unita. «A partire da gennaio - si legge nella nota - sono seguiti mesi di intenso lavoro e frequenti incontri promossi dal Pd con il duplice obiettivo di ampliare l’attuale maggioranza e di proporre un nuovo progetto per le elezioni amministrative. L’obiettivo comune è stato quello di cercare di costruire un gruppo coeso, inclusivo ed aperto alla società civile. Conseguentemente alla decisione della Sindaca Annalisa Del Bello di non ricandidarsi, questa nuova coalizione ha iniziato a sondare il terreno con diverse personalità della società civile, anche esterne alle logiche di partito. Come sintesi e conclusione delle trattative avvenute all’interno dell’intera area progressista, la neonata lista Camerano Unita ha deciso di proporre la candidatura a Sindaco di Camerano ad Oriano Mercante, il quale ha accettato dopo aver partecipato ad alcuni incontri per una prima stesura del programma che andrà completato con incontri di ascolto con i cittadini. La proposta sembra essere stata apprezzata anche dal Movimento 5 stelle, anche se ha deciso di non aderire al progetto, ma verso il quale c’è l’auspicio di una collaborazione futura».

Oriano Mercante ha 63 anni, medico ospedaliero e primario all’Inrca, oggi è in pensione e svolge la libera professione. Ricopre il ruolo di segretario marchigiano dell’Anaad Assomed, il sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari. Inoltre ha un'azienda agricola che produce Rosso Conero Biologico.