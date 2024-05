SPECIALE ELEZIONI | A Montecarotto Giuseppe Paoloni vuole il secondo mandato: sfiderà Valentina Matteucci

MONTECAROTTO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Montecarotto

Il sindaco uscente Giuseppe Paoloni si ricandida con la lista “Montecarotto in Comune” con: Loris Carbini, Novello Carbini, Stefano Cesarini, Paolo Febo, Claudio Garofoli, Veronica Giacani, Paola Meloni, Silvia Pieralisi, Sofia Romagnoli, Stefano Spoletini. A sfidarlo la candidata a sindaco Valentina Matteucci con la lista “Montecarotto libera”, formata da: Danilo Campanelli, Alfonso Carbonella, Luciano Ciaffoni, Paola Gabriele, Luca Mosca, Filippo Nisio, Stefania Palazzesi, Orenzina Paolucci, Giancarlo Pellacchia, Mauro Sassaroli.