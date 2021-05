Entroterra, Fratelli d’Italia: «Attenzione massima a tutte le esigenze»

Il presidente della commissione sanità Elena Leonardi ha ribadito gli impegni assunti al vicesindaco di Camerino Lucia Jajani in un confronto sul tema sanità

Impegno costante a favore di tutte le esigenze dell’entroterra marchigiano. E’ quanto ribadito dal presidente della commissione sanità Elena Leonardi di Fratelli d’Italia nel corso dell’incontro con il vicesindaco di Camerino Lucia Jajani sul tema sanità e tutte le tematiche connesse:

«Un incontro molto cordiale e proficuo nel corso del quale abbiamo avuto occasione di confrontarci sulle problematiche dell'ospedale di Camerino e sul lavoro che, in sinergia con l'assessore Saltamartini e i Consiglieri del territorio Pasqui e Marinelli, stiamo portando avanti per la sanità dell'entroterra. La pandemia ha imposto sacrifici a tutto il sistema sanitario e, per un'area già alle prese con le conseguenze del sisma, i disagi sono stati ancora più sentiti, pesando su un sistema già reso fragile dai tagli che hanno caratterizzato la politica sanitaria regionale degli anni scorsi. Al vicesindaco di Camerino, ho confermato che l'amministrazione regionale pone massima attenzione sia verso l'ospedale che verso l'intera sanità a servizio dell'entroterra».