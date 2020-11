Raccolta differenziata “Porta a Porta”, a Camerano la fornitura dei sacchetti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dal 9 al 27 Novembre 2020, un incaricato della Rieco sarà presente presso 3 punti vendita convenzionati di Camerano, secondo il calendario che segue, per consegnare la dotazione annuale delle buste per il conferimento dei rifiuti. Distribuzione sacchi: dal 9 al 13 Novembre SUPERMERCATO COAL - Via Donatori del Sangue, 8 Orario: 9:00 – 12:30 / 16:30 – 19:00 Distribuzione sacchi: dal 16 al 20 Novembre SUPERMERCATO SI CON TE – Via Fazioli, 1 Orario: 9:00 – 12:30 / 16:30– 19:00 Distribuzione sacchi: dal 23 al 27 Novembre SUPERMERCATO SÌ CON TE – Via Loretana, 124 Orario: 9:00 – 12:30 / 16:30 – 19:00 Per il ritiro sarà necessario presentare la propria Green Card (consegnata con la prima fornitura) o un documento di riconoscimento. Per chi fosse ancora sprovvisto di Green Card, si ricorda che è possibile ritirarla presso l’Eco-sportello di via San Francesco n. 24 (Sede Comunale) nei consueti giorni di apertura al pubblico: Lunedì ore 9:00/12:00, Mercoledì ore 09:00/13:00, Giovedì ore 15:00/18:00. Le forniture per l’anno 2021 potranno essere ritirate, in qualsiasi momento, anche presso l’Eco-sportello. Si ribadisce, infine, di conferire i propri rifiuti usando esclusivamente sacchetti o contenitori forniti dalla Rieco, muniti di microchip e codice identificativo. Assessore Ambiente Costantino Renato