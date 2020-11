Camerano, accorgimenti per la visita in sicurezza del Cimitero Comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Considerata l'emergenza epidemiologica in atto e il maggior afflusso di persone che ci sarà nei prossimi giorni all’interno del Cimitero Comunale, in occasione della ricorrenza dei defunti, invitiamo tutti i cittadini a: ● rispettare con attenzione le regole sul distanziamento e sull'uso costante della mascherina per coprire bocca e naso; ● non accedere al cimitero se si hanno sintomi influenzali (febbre, etc...); ● mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone, evitando di creare capannelli o assembramenti; ● nel caso di utilizzo di scale o altre attrezzature (annaffiatoi, bidoni etc…) igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo. Invitiamo inoltre tutti i visitatori ad avere il massimo rispetto dei luoghi evitando di lasciare rifiuti per terra, sia dentro che fuori il Cimitero. E’ inoltre importante chiudere bene i rubinetti delle fontane e parcheggiare le proprie auto in modo adeguato, per non creare problemi di viabilità e di accesso pedonale.