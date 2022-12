Stoccate al Pd: il Movimento 5 stelle ringrazia Calenda: «Non avremmo saputo dirlo meglio»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

«il Movimento 5 stelle di Ancona esprime la sua gratitudine a Calenda, mr Confindustria, che, nel suo intervento alle Muse il 2 dicembre, ha saputo evidenziare mirabilmente una serie di concetti certamente condivisibili: la Mancinelli non ha nulla a che fare con la sinistra; Il PD, che si è già presentato debole e diviso alle primarie (dove – ricordiamo – con un battage pubblicitario degno di miglior causa ha messo insieme meno di 4000 voti, equamente divisi tra i due candidati) è disorientato e spaccato nel profondo, tanto che numerosi suoi esponenti di spicco hanno risposto al richiamo di un uomo, il sor Calenda appunto, che come partito li ha già sedotti e abbandonati sanguinosamente due volte; nell’indicarci come l’unica forza con cui non può colloquiare, Calenda, fresco reduce da una offerta di collaborazione alla Meloni, ci riconosce come unico soggetto non assimilabile, quindi sostanzialmente diverso dagli altri. Per tutti coloro che nono sono soddisfatti della politica predatoria, della spartizione e dei compromessi che lui chiama “governare”, il Movimento 5 Stelle è di fatto l’unica reale alternativa, nel paese ed “in” Ancona. Grazie, Carlo. Noi non avremmo saputo dirlo meglio».