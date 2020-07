Calenda torna ad Ancona, domani la presentazione del libro "I mostri"

Carlo Calenda domani ad Ancona per presentare il suo libro “I mostri e come sconfiggerli”. L’appuntamento con il leader di Azione è per le 18,30 al parco Belvedere di Posatora.

L'incontro sarà aperto a tutti i cittadini e, contestualmente alla presentazione del volume, si proporrà di analizzare i vizi e gli immobilismi della politica italiana. Un dibattito contemporaneo, sul momento culturale e sociale oltre che politico che il Paese sta vivendo. Per partecipare occorre registrarsi sul portale Eventbrite

