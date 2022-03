Coraggio e dedizione, Fratelli d’Italia premia Patrizia Guerra

Il 10 marzo, nella settimana Internazionale della celebrazione della Donna, si è tenuta a Senigallia, presso Palazzo Augusti Arsilli, la seconda edizione del premio “Eccellenza donna”, iniziativa incentrata sul tema delle eccellenze femminili promossa dai dipartimenti " Pari opportunità, Famiglia e Valori non Negoziabili" e " Tutela Vittime" di Fratelli d'Italia. Questa iniziativa nasce per raccontare storie di donne che si sono distinte ed affermate per valore, meriti, passione e coraggio, e per aver ottenuto risultati in svariati campi: accademico, professionale, culturale ed artistico, nel volontariato associativo e nel non profit.

Presenti all'incontro i responsabili del Dipartimento regionale “Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili” di Fratelli d'Italia Andrea Montalbini e Cinzia Petetta e il responsabile regionale del dipartimento Tutela Vittime Fratelli d’Italia Sandra Amato. Erano presenti anche il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Carlo Ciccioli, oltre a dirigenti e coordinatori locali. La pergamena celebrativa del premio "Eccellenza donna" è stata consegnata a Patrizia Guerra, mamma coraggio di Ancona, che non si è piegata alla violenza di una baby gang che per ben tre volte ha aggredito il figlio minorenne. Oltre a denunciare i componenti del branco, si è anche prodigata per aiutare le vittime di bullismo e gli stessi autori delle violenze, attraverso un’azione sinergica tra associazioni, istituzioni e specialisti del settore.