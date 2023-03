Buche e asfalti, Francesco Rubini (Altra Idea): «Andrea oltre la logica della sola manutenzione»

ANCONA - «Buche e asfalti in questa città sono una specie di incubo ricorrente. Al netto della necessità di garantire la manutenzione ordinaria di cui ogni città avrebbe bisogno, tema su cui tra l’altro ci sarebbe poco da discutere se vivessimo in un paese civile, sarebbe interessante provare a prendere in considerazione la questione all’interno di un ragionamento più ampio». A parlare è Francesco Rubini, candidato sindaco di Ancona per Altra Idea di Città.

«Mi spiego meglio. Abbiamo mai provato ad analizzare lo stato di conservazione delle nostre strade in relazione alla viabilità e mobilità cittadina? Abbiamo mai provato ad immaginare gli effetti su asfalti e sedi stradali di un sistema di viabilità e mobilità libero dalla schiavitù del traffico privato su gomma? Abbiamo mai provato a pensare ad una città che investa seriamente su trasporto pubblico locale, mobilità pedonale e ciclabile, metropolitana di superficie? Una città che allarghi le sue ZTL e proponga zone 30 più estese? Ecco, in questa ennesima campagna elettorale incentrata su un dibattito vecchio e consumato, vorremmo ragionare anche di questo. Perché siamo convinti che il futuro di una città moderna e sostenibile passi sopratutto da qui».