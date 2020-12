“Brand, le Marche delle Università”: domani la mozione in consiglio regionale

Verrà discussa domani in Consiglio regionale la mozione “Brand ‘Le Marche delle Università’” presentata dal gruppo assembleare PD e promossa dal consigliere Romano Carancini. L’impegno richiesto alla giunta regionale è quello di assumere un'iniziativa legislativa per l’istituzione di un tavolo di confronto permanente, ad oggi non ancora esistente, tra Regione Marche, i quattro atenei regionali (con sede ad Ancona, Camerino, Macerata e Urbino), le due Accademie di Belle Arti (con sede a Macerata e Urbino), e i due conservatori (di Fermo e Pesaro), questi ultimi rientranti come le Accademie di Belle Arti nel circuito delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Sostanzialmente i consiglieri dem propongono la definizione di un modello di sinergia istituzionale-formativa che indirizzi la Regione Marche in modo programmatico e a lungo termine, sia a livello di azioni che a livello di risorse. L’obiettivo è quello di approfondire tutti i temi legati alla “Terza Missione” delle università, che per definizione si affianca alle due missioni “tradizionali” ovvero insegnamento e ricerca e che riguarda l’insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di riferimento, per promuovere l’immagine delle “Marche delle Università” e progettare un piano di valorizzazione di tutta la regione sia in termini di attrattività che di saperi, con vantaggio in visibilità e in crescita economica.

«È essenziale - secondo il consigliere Romano Carancini - che il governo regionale comprenda l’importanza di una dialogo stabile e continuativo con le università e le equiparate istituzioni di alta formazione che rappresentano degli interlocutori fondamentali in quanto attori principali del territorio. Oltre ai temi primari legati allo sviluppo economico e alla valorizzazione della regione, le esperienze del sisma e del Covid ci insegnano l’importanza della conoscenza applicata: programmare idee e risorse per mettere a frutto quel capitale del sapere di cui disponiamo grazie alle università è un approccio più che opportuno ormai, sia in condizioni ordinarie che straordinarie». Il territorio della regione Marche, seppur non vasto nelle sue dimensioni, concentra quattro università, due accademie e due conservatori che richiamano un'utenza di circa 50.000 iscritti con un significativo fattore di mobilità nella fruizione del territorio stesso; inoltre l’offerta formativa interessa gli ambiti umanistici, scientifici, tecnici, artistici e musicali. «Nei fatti possiamo già parlare di un brand “Le Marche delle Università” - conclude il consigliere Romano Carancini - che, grazie alla qualità e alla completezza della proposta formativa, determina un valore aggiunto per il settore non solo culturale, ma anche turistico, sociale ed economico dell'intera regione. Nella nostra visione è arrivato il momento di dare una forma riconoscibile a questo brand, di dedicargli uno spazio di confronto permanente e di prevedere le giuste risorse per una promozione sinergica».