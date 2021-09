Acquaroli dice no all'obbligo vaccinale, Bitti (Italia Viva): «Un'altra operazione di marketing»

Matteo Bitti, coordiantore di Italia Viva Ancona, commenta le parole del governatore marchigiano dette questa mattina a SkyTg24. «Acquaroli contrario all’obbligo vaccinale? Forse il Presidente Acquaroli dimentica le terapie intensive piene e il lockdown duro che abbiamo avuto. Forse il presidente dimentica che la provincia di Pesaro è stata tra le prime e le più colpite del paese nel marzo 2020. Forse dimentica che i lusinghieri dati pandemici sono stati raggiunti grazie alla campagna vaccinale e al green pass».

Prosegue il coordinatore: «Lui e la sua giunta stanno dando messaggi contrastanti sui vaccini forse per non urtare il loro elettorato in parte no vax e questo atteggiamento è inaccettabile oltre che molto rischioso. Un’altra operazione di marketing è quella delle terapie domiciliari sbandierate dall’assessore Saltamartini che sembra strizzare l’occhio al movimento per le cure domiciliari; un movimento nato di fatto per mascherare i no vax dietro una enorme bufala. Mi auguro proprio che non sia così e gradirei una presa di distanza da quel mondo. Di fatto le Marche sono un terreno di sperimentazione della destra populista, purtroppo destinata a durare nel tempo vista la timidezza della azione di opposizione. Speriamo in un veloce risveglio delle migliori forse riformista della regione».