Bilò (Lega) incontra Acquaroli: «Riviera del Conero ancora protagonista nel turismo»

«La Riviera del Conero continuerà ad essere protagonista nel Turismo della Regione Marche. Ho incontrato il Presidente Acquaroli e desidero ringraziarlo pubblicamente per il cordialissimo colloquio avuto e per avere apprezzato il lavoro che i nostri imprenditori costantemente svolgono in previsione della tanto sperata ripartenza». Così il vice presidente del Gruppo Consiliare Lega Marche Mirko Bilò, che nella giornata di ieri ha avuto un incontro con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

«Non abbiamo mai smesso di preparaci con la piena convinzione che le istituzioni regionali dedicano la massima attenzione al turismo delle Marche e della Riviera del Conero. Dall’incontro di oggi sono certo arriveranno concreti risultati. Francesco Acquaroli ha a cuore il Turismo della nostra Regione e con questo incontro ho avuto la piena conferma che la nostra Riviera del Conero avrà il giusto ruolo nelle strategie di promozione e di accoglienza turistica. Con il Presidente Acquaroli, considerata la passione di entrambi su temi così importanti che riguardano l’economia della Marche, non è mancata occasione per scambiarci qualche idea sul Piano Regionale del Turismo 2021-2023 che andrà prossimamente in Seconda Commissione, dove sono componente».