Polemiche su Berardinelli, Dai Pra': «Uno scivolone ma non chiamatelo "talebano casereccio"»

Dopo le polemiche per le parole del consigliere di Forza Italia Daniele Berardinelli durante il consiglio comunale di lunedì scorso il Coordinamento provinciale anconetano del partito di centrodestra ha voluto esprimere «totale sostegno a tutte le donne del Consiglio Comunale di Ancona».

Si legge nella nota di Teresa Stefania Dai Pra' vice Commissario Provinciale Forza Italia Ancona e Commissario Comunale: «È indubbia la posizione del nostro Partito nel difendere le donne, a rafforzare questo concetto è doveroso ricordare come le quote rosa, non sono per noi un semplice numero ma la volontà ampiamente dimostrata, di premiare il valore umano e politico delle rappresentanti del gentil sesso. Pertanto, lo scivolone del nostro consigliere è da ritenersi espressione personale e non certo del nostro movimento politico. Riteniamo ad ogni modo giusto sottolineare che il capogruppo di Forza Italia non può né deve essere descritto come un “Talebano Casereccio” perché ha dimostrato, nella sua storia politica di essere distante anni luce da questa grave descrizione».

Spiega come sia «opportuno abbassare i toni della discussione» e prosegue: «Certamente l’uscita di Berardinelli è da considerarsi uno spiacevole errore derivante dall’enfasi della passionalità politica che lo caratterizzano e in un contesto di discussione politica di un argomento importante per la nostra città, dove ancora una volta, il Pd ha mostrato arroganza e chiusura di dialogo. Il nuovo coordinamento Provinciale di Forza Italia ha sempre seguito una linea di rispetto verso tutte le forze politiche e i loro rappresentanti, stesso atteggiamento caratterizza la linea politica dei vari coordinamenti comunali che pur nella fermezza dello scontro politico mai sono scesi in offese personali verso gli avversari politici. Prendiamo quindi le doverose distanze dalla frase “incriminata” del nostro Capogruppo Berardinelli , ( che siamo certi si allineerà al nostro pensiero), esprimiamo incondizionato sostegno a tutte le donne del Consiglio Comunale ma chiediamo a tutte le forze politiche di maggioranza di abbassare i toni. Cavalcare l’onda dello scontro e dello scambio di offese non serve a nessuno tantomeno ai cittadini anconetani».