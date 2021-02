Focolaio al Benincasa, Berardinelli (Fi): «Situazione drammatica»

ANCONA - «Dopo la strage nella RSA del Comune Villa Almagià durante la prima ondata della pandemia da Covid che ha purtroppo visto il decesso di un numero di anziani, in proporzione agli ospiti, superiore alle morti avvenute al Pio Albergo Trivulzio a Milano che indignarono tutta Italia occupando i titoli di giornali e telegiornali, e la scelta apparsa incomprensibile del Comune di Ancona di affidare alla stessa società la gestione anche della RSA Benincasa in via Podesti, la cui gestione precedente invece non aveva riscontrato né contagi né tantomeno decessi, ora la situazione è precipitata al Benincasa». A parlare è Daniele Berardinelli, consigliere comunale di Forza Italia, riguardo la situazione all'interno della Rsa Benincasa di via Podesti.

«È presto per trarre conclusioni - conclude Berardinelli - ma sono esplosi i contagi tra residenti e operatori e ci sono purtroppo stati decessi tra gli anziani. Non solo, gli ospiti presenti sembrano abbandonati a loro stessi, con la disperazione dei parenti. È evidente che non si può chiedere ai pochi operatori sfuggiti al contagio o al coraggioso medico di base che ha continuato a seguire i pazienti, di sopperire al lavoro degli altri, ma quello che andava fatto prima anche dall’amministrazione comunale era comunicare la situazione, chiedere pubblicamente aiuto e non sottovalutare l’emergenza per così tanti giorni. Figli e parenti degli anziani ospitati hanno pensato di rivolgersi ad un avvocato per tutelare i loro cari. Bisognava intervenire immediatamente, prevenire la mancanza di personale contagiato con la loro sostituzione e mettere in sicurezza gli anziani. Le responsabilità di quanto avvenuto vanno approfondite, compresa la responsabilità di questa Amministrazione, ma ora va trovata una soluzione immediata».