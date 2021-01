Marche, Battistoni (Fi): «Governo cancella A14 dai piani di intervento»

«Nel piano di investimenti pluriennale di Autostrade per l'Italia mancano interventi per le Marche, soprattutto non è presente la tanto dibattuta terza corsia della A14, che ricordo, a titolo di cronaca, essere stata già annunciata dal Partito Democratico a più riprese. Parliamo del piano di investimenti che Aspi ha programmato fino al 2038, un arco di temporale enorme, che non vede progettazione per la costiera adriatica». Così Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche.

«Il ministero delle Infrastrutture dovrebbe farsi carico di questo problema, come più volte promesso, e raccontarci con esattezza la verità sulla A14. Questo territorio non può essere più considerato di serie B. La terza corsia si farà oppure no? Il Recovery Fund prevede lo sviluppo infrastrutturale dell'autostrada della costiera adriatica oppure no? La promessa elettorale del 2020 sarà mantenuta oppure no? Queste, ed altre domande, saranno oggetto di un atto di sindacato ispettivo che presenterò al ministro De Micheli molto presto. Ringrazio Valerio Pignotti, coordinatore di Forza Italia Giovani Marche, per la presa di posizione immediata sulla vicenda; il rilancio infrastrutturale è una questione che deve riguardare tutte le generazioni».