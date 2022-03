Bandi balneari, Ausili ai Comuni: «No a rinnovi autonomi, sarebbe dannoso»

«In attesa che si chiarisca il nuovo quadro normativo sulle concessioni balneari, la Regione Marche, prima regione a recepire quanto chiesto in questo senso dai rappresentanti dei balneari, ha invitato i Comuni, tramite l’Assessore al Demanio Guido Castelli, a non procedere in solitaria con nuovi bandi». Lo scrive in una nota il consigliere regionale Fratelli d'Italia Marco Ausili.

«Provvedere infatti a eventuali rinnovi autonomi sarebbe inopportuno e dannoso- continua Ausili- oltre ai danni materiali, per le tante imprese e lavoratori di qesto comparto si rischia confusione e incertezza insostenibili. Il settore balneare è un settore strategico per il nostro territorio. Un settore che è nostro compito difendere e valorizzare. Continuerò a incontrare, insieme ai colleghi, i rappresentanti dei balneari della provincia di Ancona, per illustrare le nostre posizioni».