Banchinamento Molo Clementino: bagarre in Commissione. Scintille tra Simonella e Silvetti

ANCONA- Si preannunciava una seduta calda e così è stato. Scintille in II e III Commissione consiliare riunita ieri per discutere del DPSS, il documento di programmazione strategica sul porto. Il banchinamento del Molo Clementino per l’attracco delle grandi navi da crociera continua a dividere: da una parte ci sono il centrodestra cittadino e la sinistra contrarie, dall’altra centrosinistra, Regione, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Carlo Ciccioli e Autorità di sistema portuale favorevoli. Il sindaco Daniele Silvetti ha ribadito ancora una volta la sua contrarietà all’opera per tutelare la salute dei cittadini, rinviando però al Ministero delle Infrastrutture la decisione vincolata al rilascio della Via. Se da Roma dovesse arrivare parere positivo, il primo cittadino si è detto pronto a rivedere la sua posizione.

Ad accendere la miccia in Commissione è stata Ida Simonella, capogruppo di Ancona Futura, per 10 anni assessore al Porto. Secondo la consigliera il parere sfavorevole al Dpss espresso in Giunta, doveva essere discusso in Consiglio comunale, pertanto «è un atto viziato». Immediata la replica del sindaco Silvetti, secondo il quale invece tutto è stato fatto secondo le regole. Un botta e risposta continuo che ha visto il presidente della III Commissione, Arnaldo Ippoliti intervenire più volte per placare gli animi. Presente anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale Vincenzo Garofalo che ha riferito che sarà redatto il Sia, lo studio integrato ambientale. Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città, ha ribadito ancora una volta la sua contrarietà al banchinamento del molo Clementino. E mentre a Palazzo del Popolo era in corso la discussione, fuori un gruppo di manifestanti del Comitato Porto-Città si è presentato con degli striscioni per dire “Giù le mani dal Molo Clementino”.