E' il giorno del ballottaggio, a Castelfidardo sfida tra Turchetti e Ascani

Domenica 17 e lunedì 18 i cittadini di Castelfidardo tornano alle urne per il secondo turno: dovranno eleggere il sindaco dei prossimi cinque anni. A sfidarsi sono Gabriella Turchetti, candidata di Fdi, Lega e "Fare bene per Castelfidardo" e Roberto Ascani, sindaco uscente del M5S e della civica "Castelfidardo futura". Per il ballottaggio i seggi saranno aperti a partire dalle ore 7.00 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì.

Per votare è necessario recarsi ai seggi muniti di documento di riconoscimento valido e tessera elettorale. Potranno recarsi alle urne anche gli elettori che non hanno votato al primo turno nei giorni del 3 e del 4 ottobre.

L'AFFLUENZA LIVE