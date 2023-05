Ballottaggio, il M5S chiude i giochi. Sparapani: «Nessun apparentamento»

ANCONA - «La politica cittadina tra una settimana vivrà il round finale delle lezioni che decideranno il prossimo futuro della nostra città. Per l’appuntamento del ballottaggio non faremo nessun apparentamento». Lo scrive in una nota Enrico Sparapani, candidato sindaco per il Movimento alla prima tornata elettorale.

«Rimaniamo coerenti e trasparenti con la nostra linea politica, il voto è dei cittadini che analizzeranno e decideranno liberamente la scelta da prendere. Il Movimento5Stelle di Ancona continuerà a lavorare e approfondire il programma politico che ha presentato con trasparenza e massima inclusione».