Speciale Ballottaggio, alle 12 l'affluenza a Jesi è più bassa rispetto al primo turno

Si vota a Jesi oggi, domenica 26 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. I cittadini dopo il primo turno di due settimane fa sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nuovo sindaco; la sfida a due è tra Matteo Marasca (Civiche) e Lorenzo Fiordelmondo (Centrosinistra). Alle 12 l'affluenza alle urne è del 15,70%, in calo rispetto al 17,02 del primo turno.