Ballanti: “Altri investimenti di pedoni, la Giunta tuteli i pedoni e contrasti le violazioni della velocità oltre i 50 km/h delle auto”

“Già a giugno 2023 protocollammo delle richieste che illustrammo poi a settembre all’Assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico, contenenti anche la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in Corso Carlo Alberto e V.le G. Bruno, dove sfrecciano auto anche sui 70-80 km/h, con un secondo semaforo rallenta velocità auto fino ai consentiti 50 km/h. Ci venne detto no perché si creerebbero intoppi alla circolazione, nonostante il Codice della strada preveda il divieto oltre i 50 km/h. Chiedemmo l’allungamento dei tempi di attraversamento semaforico perdonale negli incroci del Piano nei quali gli anziani in soli 7-8 secondi non fanno in tempo ad attraversare, a mettere la segnaletica di divieto di accesso e chiudere il viale pedonale di Corso Carlo Alberto ai transiti di biciclette e monopattini che provocano investimenti ai tanti anziani e avventori della gelateria, contestualmente alla realizzazione lato cinema di una ciclabile per consentire il transito separato in sicurezza dai pedoni di cicli e monopattini.

Chiedemmo anche due bagni pubblici, anche temporaneamente chimici, per evitare deiezioni umane nelle siepi e mura delle abitazioni, la tutela della corsia preferenziale di Viale G. Bruno e sincronizzazione dell’onda verde per dare la precedenza ai bus E gli investimenti dei pedoni continuano a ritmo elevato. Su tutte queste richieste ricevemmo o un no o un generico “vedremo” ma a distanza di anno nulla è stato fatto. Gli investimenti di pedoni in questo anno si sono susseguiti ad opera della mobilità privata, come facilmente verificabile dai quotidiani, ultimi investimenti ieri e tre giorni fa.

L’involuzione culturale sulla mobilità recentemente ha colpito anche la mobilità pubblica con numerosi tagli delle corse bus e la soppressione della corsia preferenziale bus in Piazza Kennedy per realizzarci parcheggi a pagamento a favore dei pochi commercianti della piazza, mostrando una Giunta incurante della maggior parte dei cittadini e delle promesse elettorali di una maggiore mobilità sostenibile e contenimento di accesso dei trasporti su gomma nel centro storico a favore del trasporto pubblico.

Un atteggiamento socialmente regressivo e spregiativo nei confronti delle fasce popolari, quelle che più vanno a piedi e/o usano i bus, negativo anche per l’ambiente e l’incolumità personale, che la Giunta deve rivedere! Siano tutelati pedoni e trasporto pubblico mantenendo fede agli impegni presi con i Cittadini e le Associazioni/Comitati. Per tutti questi motivi della mobilità e trasporto pubblico è stata creata una petizione popolare consultabile e sottoscrivibile al link: https://chng.it/Xc227Y9Kgy”.

Daniele Ballanti - IdeAzione Civica e Comitato di Cittadini del Piano San Lazzaro e Grazie