Elezioni comunali 2023 | Baldassini sindaco, iniziati i banchetti per incontrare i cittadini di Falconara

FALCONARA - La coalizione di Baldassini Sindaco, civici più riformisti, entra nel vivo della campagna elettorale in mezzo alla gente. Iniziati i banchetti per incontrare i falconaresi da parte del candidato Marco Baldassini e la sua futura vicesindaco Maria Ambrogini. Gli incontri si protrarranno per tutto il mese di febbraio, in attesa che venga emesso il decreto che fissi le date delle votazioni comunali e l’inizio del cosiddetto periodo elettorale; quest’anno si voterà la domenica e il lunedi fino alle 15. La coalizione sarà presente tutti i lunedi in piazza F.lli Bandiera a Falconara , i mercoledi in piazza Albertelli a Castelferretti e il venerdi presso il centro commerciale Le Ville a Palombina Vecchia dalle 9 alle 12. Gli incontri con i quartieri sono già stati fissati per venerdi 17 febbraio alle ore 18 presso il Circolo Quercetti a Castelferretti e venerdi 24 sempre alle 18 al circolo Leopardi per il quartiere Stadio (con cena a seguire a base di stoccafisso); nel mese di marzo saranno organizzati a Villanova , Palombina vecchia e a Falconara Alta , rispettivamente al Circolo Cacciatori ed Operai , al Cral e al Mutuo Soccorso.

«La nostra intenzione - spiega Baldassini - è di fare due passaggi in ogni quartiere , il primo (febbraio/marzo) per illustrare le priorità e per ricevere suggerimenti e idee in modo da affinare il programma elettorale e il secondo (aprile/maggio) per l’illustrazione delle definitive linee programmatiche. La necessità di scendere in piazza e incontrare i cittadini nei circoli quali centri di aggregazione è finalizzato a sensibilizzare quel 30% di cittadini falconaresi che non si recano alle urne, più che altro giovani, forse disinteressati, e anziani delusi dalla politica nazionale e far capire loro che la decisione di un voto alle comunali e scegliere il candidato sindaco è segno di senso civico e manifestazione di espressione di un voto fondamentale per affidarsi ad una persona conosciuta per il governo della città a servizio dei cittadini. Io stesso - continua Baldassini - potrei dire che sono deluso dalla politica nazionale che si rimbalza responsabilità di mal governo da destra a sinistra, ma la nostra coalizione, che al suo interno non ha politici di professione ma professionisti che ci mettono la faccia e il loro tempo per il bene della città, rappresenta la vera alternativa proprio alla politica di professione che non mette al centro dell’attenzione i cittadini». Il motto: «Ascoltare e dar voce alla cittadinanza per migliorare la nostra città».