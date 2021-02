Autorità Portuale, Mancinelli mediatrice: «Il porto vuole Giampieri, chiederò riconferma»

«Non possiamo continuare a galleggiare, appena sarà costituito il nuovo Governo prenderò interlocuzione con il ministro competente e chiederò che venga formulata rapidamente la proposta per la riconferma di Rodolfo Giampieri alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale». Parole del sindaco Valeria Mancinelli durante il consiglio comunale di oggi.

Pur specificando che il Comune non ha ruoli nell’iter di nomina, il sindaco ha voluto sottolineare che: «L’intero sistema economico e sociale che gira intorno al porto ha detto chiaramente che per mantenere il trend di sviluppo positivo e per portare avanti i programmi di intervento è opportuno procedere alla conferma di Giampieri. Si sono già espressi in questo senso realtà che vanno da Confindustria alla Fiom, oltre che tutte le associazioni degli imprenditori portuali- ha proseguito la Mancinelli- è passato del tempo e siamo andati oltre la normale prorogatio di 45 giorni, che nel caso specifico ha avuto una ulteriore dilazione dovuta al Covid, e non è opportuno che si protragga questa incertezza perché qui c'è bisogno di andare oltre l'ordinaria amministrazione». L’iter di nomina, ha spiegato la Mancinelli, prevede una proposta del Ministero e la richiesta di intesa ai presidenti delle regioni competenti, in questo caso Marche e Abruzzo.