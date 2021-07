Nomina Pettorino, Ciccioli (FdI): «Si è superato uno stallo inaccettabile»

ANCONA – «Lo stallo che si è registrato in merito alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona è stato inaccettabile. Una pagina opaca, di giochi di poltrone, anche interni ai partiti e alla maggioranza di Governo che non ci appartengono, e che hanno rischiato di minare il futuro di una delle più importanti autorità portuali italiane e sul quale, la maggioranza di centrodestra della Regione Marche, a partire dal presidente Francesco Acquaroli, punta tantissimo come volano di nuova e duratura economia». Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, a seguito della nomina del Comandante Generale della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, a Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona

«Le sinergie che intendiamo portare avanti con Interporto di Jesi e Aeroporto di Falconara non possono prescindere dal superamento di quest’impasse che – prosegue Carlo Ciccioli – deve essere superato nel più breve tempo possibile. L’impasse è stato superato con la scelta del comandante Giovanni Pettorino, che conosciamo per la sua qualità professionale ed umana. Sono certo che grazie al Commissario Pettorino si riuscirà a recuperare il tempo perso e si potrà arrivare a una scelta definitiva in tranquillità. Da parte mia e di tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, un benvenuto e un augurio di buon lavoro, certo che Giovanni Pettorino, che conosco da anni per il suo buon operato nel nostro Porto saprà fare squadra e, nel tempo del suo mandato, saprà garantire un impulso positivo a questa strategica infrastruttura per l’intera Regione Marche». In ultimo, uno sguardo verso il futuro prossimo. Il 26 luglio prossimo scadranno i termini per la raccolta di manifestazioni di interesse ai fini della nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Ancona. «Mi auguro che si apra, quindi, una concreta e fattiva fase di collaborazione fra i Presidenti delle Regioni Marche ed Abruzzo e il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Da parte nostra siamo pronti al dialogo, non ci interessano i giochi di potere, ma solo che l'Autorità portuale di Ancona abbia un Presidente autorevole e in grado di portare avanti progetti e sviluppo per questa strategica infrastruttura, per la Regione Marche e per l’intero Adriatico al di fuori di lobby e di interessi precostituiti».