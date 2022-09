Rincari, Ausili si rivolge a Guidotti: «Il Comune si limita a fotografare solo l’esistente»

ANCONA- Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili si è rivolto all’assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti in merito al tema dei rincari:

«Sul caro bollette e gli impianti sportivi il Comune di Ancona si limita a fotografare l’esistente, senza alcuna capacità di intervento o di programmazione. Nella risposta alla mia interrogazione sulla questione, l’assessore Guidotti non fa altro che distinguere fra diverse tipologie di contratto. In questo modo, da una parte conferma quanto sostenuto da noi, ovvero che vige da anni una situazione di sperequazione per cui il Comune paga le utenze solamente ai gestori di determinati impianti, dall’altra non si pone nemmeno il problema se sia il caso di intervenire per porre fine a questa disparità di trattamento, anche ridiscutendo quei contratti. Una mancanza di lungimiranza che viene confermata anche dal modo con cui il Comune intende trattare il caro bollette, ricorrendo al più a soluzioni emergenziali come possono essere i bonus una tantum, che però non rappresentano soluzioni sul lungo periodo. Servono interventi strutturali e capacità di programmazione. A tal proposito, al Comune di Ancona e all’assessore Guidotti consigliamo di partecipare al bando della Regione sulla riqualificazione degli impianti sportivi, il quale prevede progetti di efficientamento energetico. Una risposta non solo per l’oggi, ma anche per il domani».