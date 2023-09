Rivoluzione sosta: dall'aumento del ticket orario ai permessi per i residenti. Le ipotesi della Giunta Silvetti

ANCONA- Possibili novità in arrivo per i parcheggi blu e residenti ad Ancona. Una notizia che farà storcere il naso ai cittadini è il probabile aumento della tariffa oraria del ticket ferma a 1,20 euro da decenni e non adeguata agli indici Istat. L’amministrazione comunale sta valutando l’ipotesi, così come nuove soluzioni per i residenti e parcometri di ultima generazione. Cambiamenti e ammodernamenti possibili con il processo di informatizzazione che sta portando avanti M&P. La questione dell’aumento delle tariffe per il parcheggio nelle zone blu è stata al centro di un’interrogazione in Consiglio comunale presentata dal consigliere dem Giacomo Petrelli: «L’assessore Tombolini ha dichiarato che per reperire risorse la Giunta vuole incrementare le tariffe orarie dei parcheggi».

«Le tariffe potrebbero essere rivisitate, ma per ora siamo solo in fase di ragionamento. L'assessore Tombolini faceva riferimento alla reperibilità delle risorse per le manutenzioni, non è ancora stato deciso nulla. La Giunta sta facendo un ragionamento complessivo sulla sosta- ha dichiarato l’assessore ai rapporti con Mobilità e Parcheggi, Daniele Berardinelli-. Ad Ancona ci si lamenta sempre che non si alternano le zone blu con quelle bianche. Stiamo studiando la possibilità di realizzare delle zone bianche con disco orario per la sosta in centro. Un’altra idea è di permettere ai residenti che abitano al confine tra due zone di poter parcheggiare anche nelle vie limitrofe la propria abitazione seppur non rientrano nel settore assegnato. Vogliamo dare a tutti la possibilità di trovare posto vicino a casa propria. Ciò sarà possibile informatizzando i servizi, processo che M&P sta portando avanti. I permessi non saranno più cartacei, sarà tutto informatizzato. Così come i ticket, sarà tutto automatico e online». Inoltre, sempre per i residenti, l’amministrazione sta pensando a dei permessi differenti, ad esempio solo per determinate fasce orarie come la notte. L’assessore Berardinelli ha annunciato che «saranno presi in prestito, in prova, dei nuovi parcometri che gestiranno non solo il biglietto della sosta ma anche quello dell’autobus». «L’aumento del costo della sosta metterebbe in difficoltà cittadini e commercianti. Sarebbe un danno per le attività economiche di cui vi siete fatti paladini in campagna elettorale» ha replicato Petrelli.