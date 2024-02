Attività formative ed educative nei centri di aggregazione giovanile: a breve la manifestazione per presentare le proposte

ANCONA - Nuove attività formative ed educative nei centri di aggregazione giovanile: a breve la manifestazione di interesse per presentare le proposte che, una volta selezionate, andranno ad integrare il calendario complessivo delle attività.

Una manifestazione di interesse indirizzata ad enti pubblici, associazioni, ai comitati, alle fondazioni e agli enti del terzo settore operativi sul territorio con i quali sarà avviata una collaborazione con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani anconetani. La Giunta comunale ha recentemente approvato un atto di indirizzo per le attività formative ed educative aggiuntive per i centri di aggregazione giovanile di Torrette e di Ponterosso, allargando l’offerta proposta dagli stessi centri e promuovendo l’interazione tra soggetti che operano senza scopo di lucro ad Ancona in un’ottica collaborativa tra diverse realtà cittadine.

Nei locali del centro giovanile di Torrette e in quello di Ponterosso potranno essere svolte attività di studio, istruzione, cultura, sport e tempo libero in base alle proposte che giungeranno e verranno selezionate. “In questo modo perseguiamo due obiettivi – spiega l’assessore alle Politiche giovanili e volontariato civico, Marco Battino – . Da un lato potenziamo i centri giovanili con un contenuto maggiormente formativo per i ragazzi, creando per loro diverse opportunità, incrementando competenze e conoscenze. Dall’altro mettere in campo una fruttuosa sinergia tra le realtà virtuose del nostro territorio, attive nel sociale in diversi ambiti, esaltandone l’attività che potrà essere conosciuta, apprezzata e condivisa anche dalle nuove generazioni. E’ anche un modo, questo, di sensibilizzare i giovani ad una partecipazione attiva alla vita cittadina, sia acquisendo i contenuti trasmessi da queste attività, sia toccando con mano il valore dell’attività svolta come volontariato, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze e rendendo concreto e tangibile quel concetto di dono che sta alla base dell’impegno verso l’altro”. A breve, quindi, la manifestazione di interesse per presentare le proposte che, una volta selezionate, andranno ad integrare il calendario complessivo delle attività in armonia con tutta la regolare attività dei centri.