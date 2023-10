Attacchi a Marta Ruggeri e Carlo Pesaresi, Mangialardi: «La destra alimenta modelli culturali che colpiscono le donne»

ANCONA- «A nome mio e di tutto il gruppo assembleare del Partito Democratico esprimo piena solidarietà alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. Gli squallidi attacchi di carattere sessista ricevuti in rete, solo per aver espresso pubblicamente un’opinione sulla crisi che sta dilaniando la maggioranza in Regione, sono il frutto amaro di un clima politico scientificamente costruito e fomentato dalla destra, volto a relativizzare la gravità degli insulti di cui le donne, specie se impegnate in politica, sono sempre più spesso bersaglio». A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, che per rafforzare il concetto cita la polemica scoppiata ad Ancona dopo la Notte Bianca tra i consiglieri comunali Carlo Pesaresi e Jacopo Toccaceli.

«Il disegno della destra per sdoganare i più beceri istinti primordiali - spiega Mangialardi - è perfettamente testimoniato dalle dichiarazioni e dai toni vagamente intimidatori che il consigliere di Fratelli d’Italia Jacopo Toccaceli ha utilizzato contro Carlo Pesaresi, reo di aver criticato i contenuti della Notte Bianca di Ancona. Vantarsi, come fa Toccaceli, del fatto che “la cultura con la C maiuscola non ci appartiene” e rivendicare il divertimento demenziale fatto di degradanti battute sessiste e “frizzi e lazzi, anche volgari ma che fanno ridere”, è la dimostrazione di come la destra, in questo caso estrema, investa sull’abbassamento del livello culturale per far passare quei luoghi comuni terribili sulle donne che appartengono al loro bagaglio politico. Un bagaglio che non sapendo distinguere tra cultura popolare e volgarità, finisce per avallare ogni sorta di discriminazione».