Assunzione personale sanitario, Latini: «Svolta epocale per le Marche»

ANCONA - “L’approvazione dal Consiglio regionale della risoluzione sull’assunzione del personale per il servizio sanitario regionale sulla base di una mia mozione rappresenta una svolta epocale per la sanità marchigiana”, a dirlo il Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Dino Latini. “Solo l’azienda ospedaliera regionale di Torrette - dice ancora Latini ha in scadenza a maggio 500 figure professionali che se non rinnovate metterebbero in grave difficoltà lo svolgimento dell’assistenza ospedaliera. La stabilizzazione è un diritto per chi lavora in forma di precariato ed è una necessità insuperabile per chi chiede assistenza”.

Nell’atto Presidente e Giunta vengono impegnati a chiedere alla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla stessa Conferenza, al Governo e al Ministero della Salute l’incremento delle risorse necessarie per l’aumento del tetto di spesa. La mozione impegna quindi la giunta regionale ad intervenire con la massima sollecitudine verso gli enti del servizio sanitario regionale per assicurare la redazione dei piani di fabbisogno ed espletamento delle procedure per l’assunzione del personale e la verifica dello stato di contrattazione per tutto il personale interessato. “Occorre un punto fermo – conclude Latini - per i diritti di coloro che hanno e stanno lavorando nella sanità a tempo determinato e per coprire i vuoti degli organici”.