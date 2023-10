Ascensore porto-Torre, Siamo Numana boccia il progetto

NUMANA- Il Gruppo consiliare Siamo Numana boccia il progetto dell’ascensore di collegamento porto-Torre, annunciato nei giorni scorsi dall’Amministrazione e finanziato in parte da un bando regionale. «Il progetto, datato giugno 2023 ma reso pubblico solo la scorsa settimana, non ci è piaciuto per niente e dopo aver espresso la nostra contrarietà in Consiglio comunale, ci è stato risposto che quello non è il progetto finale: che sarà modificato e potrebbe prevedere una diversa collocazione- spiegano i consiglieri di Siamo Numana-. Sarà anche vero, ma allo stato attuale la Regione ha valutato questo progetto. Si possono fare dei “ritocchi” nel passaggio alla progettazione definitiva, ma come può la Regione stilare una graduatoria per assegnare fondi sulla base di progetti che poi potranno essere stravolti? Il progetto dovrà avere il via libera dall’Autorità di Bacino (perché l’area è a rischio frana molto elevato e a pericolosità elevata), Soprintendenza e Parco del Conero. L’Amministrazione praticamente ha già dato per certa la realizzazione dell’opera, ma se uno di questi Enti esprimesse parere negativo non si farebbe un bel nulla!».

Il Gruppo consiliare Siamo Numana sottolinea che «la nostra contrarietà al progetto non è ideologica, ma si fonda su motivi molto concreti:un impianto di risalita ha senso se fatto dopo aver messo mano al porto, al lungomare, alla viabilità e ai parcheggi della zona di Numana bassa. In tutti questi campi sono passati inutilmente 10 anni di Amministrazione Tombolini che ora cerca il “colpo ad effetto”. Un ascensore in quel contesto sarebbe una sorta di cattedrale nel deserto, una ciliegina senza la torta e potrebbe addirittura avere effetti negativi. Inoltre, la zona di Numana bassa ha già un traffico molto congestionato e una grave carenza di parcheggi, l’ascensore rischierebbe di attirare ulteriore traffico in cerca di parcheggio che aggraverebbe la situazione già critica. Dal punto di vista paesaggistico questo ascensore sarebbe un vero pugno nell’occhio. Dalla Torre si vedrebbe una piattaforma in acciaio e vetro con tanto di ingranaggi a vista, posizionata proprio nel punto più panoramico della piazzetta,“impallando” lo scorcio sul golfo e la costa sud e in netto contrasto con l’eleganza del luogo. Dal Porto si vedrebbe un grosso binario inclinato, affiancato da una scala d’acciaio, ancorato alla falesia con dei grossi pali che deturperebbe la scenografia naturale della falesia. Tra l’altro l’ascensore verrebbe realizzato in un’area a rischio frana molto elevato e pericolosità elevata e questo non ci fa certo stare tranquilli. Infine, i costi di gestione e manutenzione di un’opera del genere non sono di certo trascurabili per un Comune come Numana. In molte realtà si trovano impianti di questo tipo che finiscono in disuso per costi di gestione troppo elevati e per mancanza di manutenzione adeguata. Una struttura del genere, tutta in metallo, costruita in riva al mare avrà sicuramente bisogno di una manutenzione ancora maggiore. Al momento l’Amministrazione non ha ancora fatto una stima di questi costi e il rischio concreto è di spendere un mucchio di soldi per costruire un’opera che non saremo in grado di mantenere nel tempo. Per tutte queste ragioni siamo contrari al progetto proposto dall’Amministrazione e siamo convinti che Numana abbia altre priorità rispetto all’ascensore. 367.000 € di fondi comunali andrebbero spesi in opere ben più utili per la comunità».