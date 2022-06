Arpam, il dg Mariotti verso il pensionamento: sono ventuno i possibili sostituti

ANCONA- Cambio in vista per quel che concerne le poltrone dell’Arpam, l’Agenzia per la protezione ambientale delle Marche. Il pensionamento dell’attuale direttore generale Piergiuseppe Mariotti aprirà un procedimento di successione che, viste e considerate le richieste, avrà ventuno possibili candidati (una domanda, la ventiduesima, pervenuta alla Regione è stata giudicata non idonea). Mariotti aveva assunto l’incarico lo scorso 1 dicembre succedendo, a sua volta, a Giancarlo Marchetti anche lui in pensionamento. Il suo incarico, già previsto inizialmente, era stato fissato a tempo determinato.

Nella scelta per il successore, che dovrà avvenire nel giro di 15-20 giorni, non mancano i nomi noti. Tra tutti quelli di Milco Coacci e Massimo Sbriscia. Il primo, per un solo mese nel 2019, è stato direttore dell’Area Vasta 2 di Ancona e poi ha guidato come direttore amministrativo l’Arpa Umbria. Il secondo, invece, al momento è il responsabile del settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere all’interno del dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile. Sono i due maggiori candidati a rivestire il ruolo che presto sarà lasciato da Mariotti.