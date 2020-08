Aree terremotate, Coltorti (M5S): «A Palazzo Chigi al via il gruppo di lavoro»

ROMA - Si è tenuta questa mattina, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, la prima riunione del gruppo di lavoro di maggioranza sulle aree terremotate del Centro Italia, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Al tavolo erano presenti due parlamentari per ogni regione colpita da uno degli eventi sismici degli ultimi anni - Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sicilia e Umbria - e i sottosegretari con delega pertinente. «Nessuno dei parlamentari delle regioni che hanno subito la devastazione del terremoto può dimenticare i terremotati" sottolinea il Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Mauro Coltorti (M5S) che spiega "l'obiettivo del gruppo di lavoro sarà quello di individuare le problematiche comuni nei percorsi di ricostruzione e mettere a punto strumenti di gestione uniformi da applicare in caso di futuri eventi avversi».

