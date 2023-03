Area Marina, Altra Idea di Città: «Noi unici sempre coerenti su questo tema»

ANCONA - «In merito all’Area Marina Protetta del Conero il circo della politica locale sta dando il meglio di se». Lo scrive in una nota il candidato sindaco di Altra Idea di città, Francesco Rubini. «Da una parte abbiamo la Simonella che, sulla base di motivazioni più volte dimostratesi infondate, insiste nel portare avanti la contrarietà del centro sinistra anconetano (alla faccia dell’ambientalismo, della tutela degli eco-sistemi locali e della transizione ecologica). Lo stesso centro sinistra che prima era favorevole, poi ha cambiato idea ed infine ha anche impedito il referendum polare sul tema. Dall’altra parte- continua Rubini- abbiamo Silvetti che, in chiaro conflitto di interesse, deve ancora capire se parlare come candidato sindaco del centro destra, storicamente contrario all’istituzione dell’area Marina protetta, o come Presidente del Parco del Conero, ente che dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel sostenere la causa di chi si batte per l’AMP. Noi di Altra Idea di Città invece non abbiamo mai avuto dubbi. Eravamo, siamo stati e saremo favorevoli alla realizzazione dell’Area Marina. Lo siamo stati coerentemente in Consiglio Comunale, nelle piazze e in ogni momento di mobilitazione sul tema».