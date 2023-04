Tajani ad Ancona, il vicepremier lancia la candidatura di Silvetti: «Sarà il prossimo sindaco, ora potenziare il porto»

ANCONA - «Siamo convinti di poter vincere le elezioni ad Ancona. Abbiamo un candidato che è espressione del territorio e ha guidato il Parco con grande maestria. La coalizione di centrodestra è coesa, Forza Italia vuole esserne protagonista e siamo convinti che Daniele Silvetti sarà il prossimo sindaco di questa città». L'endorsement al candidato del centrodestra alle prossime elezioni di Ancona arriva da Antonio Tajani, che oggi pomeriggio lo ha incontrato nell'evento di lancio della campagna elettorale al Ridotto del Teatro delle Muse. «Guardiamo alle riforme, vogliamo aiutare le piccole e medie imprese di artigiani e commercianti ma anche sviuppare il porto, che è un elemento fondamentale della città e dell'intera Italia centrale».

L'incontro con gli operatori del porto

Proprio prima di prendere la parola alle Muse, Tajani ha incontrato gli operatori portuali: «E' emerso che sono preoccupati, io ho spiegato loro che questo porto deve essere potenziato perché è il porto di una regione industriale che può diventare scalo di tutta l'Italia centrale. Non pesca, cioè le portacontainer non riescono a caricare e scaricare tutte le merci, perciò bisogna passare per Gioia Tauro con spreco di soldi. Bisogna invece trasformare Ancona in un porto competitivo rafforzando anche il trasporto intermodale. Ancona è una grande città che guarda verso i Balcani, che devono rappresentare sempre più un'opportunità per il nostro Paese».

Vandali

Sui blitz degli attivisti di Ultima Generazione, che hanno colpito anche ad Ancona stendendo un telo sulla fontana del Calamo con la scritta "non paghiamo il fossile", Tajani non ha usato mezzi termini: «Sono vandali che non contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico».