Il Pd sul 'no' alla mozione 'alcol': «Siamo al limite del ridicolo, offesi gli operatori»

ANCONA – A meno di 24 ore di distanza dalla bocciatura in commissione della mozione a firma Mirella Giangiacomi del Partito Democratico, la quale chiedeva al sindaco e alla giunta di «farsi parte attiva con la Regione Marche e le Strutture sanitarie territoriali affinché fosse sempre più forte l’impegno a prevenire il consumo smoderato di alcol» arriva il comunicato in merito a firma di tutto il gruppo Dem in consiglio comunale.

«La mozione – iniziano a spiegare - poneva attenzione al fenomeno dell’abuso alcolico, in particolare facendo riferimento ai dati che raccontano un incremento preoccupante di assunzione di alcol in particolare tra i target di popolazione più vulnerabile: minori, giovani, donne e anziani. Per questi ultimi, i disturbi da abuso alcolico vengono difficilmente intercettati».

I perché della mozione continuano a essere elencati: «Tra i giovani troviamo numeri preoccupanti di ‘Binge Drinker’, ovvero di coloro che si abbuffano di alcol fino ad ubriacarsi in modo deliberato. Questo scenario preoccupante ci allontana dal raggiungimento degli Obiettivi di Salute Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il dispositivo del testo presentato è un invito al Sindaco e all’Assessore alle politiche Socio-sanitarie affinché si facciano parte attiva con la Regione e le Strutture Sanitarie Territoriali per chiedere e condividere un forte impegno nella prevenzione e nella gestione delle situazioni a rischio, intercettando precocemente i segnali di disagio nei soggetti più fragili al fine di concorrere a delineare la roadmap di una rinnovata prevenzione nazionale e regionale più efficace possibile».

Ora è giusto ricordare che la mozione è stata bocciata dalla maggioranza per due motivi principali: Il primo è che l’alcol in sé, al contrario delle sostanze stupefacenti, non è illegale, aggiungendo a questo il fatto che l’Italia è un paese dove l’industria vitivinicola è molto importante. Il secondo è che la mozione, posta così, a loro modo di vedere sembrerebbe accusare la Regione Marche di non fare abbastanza contro l’abuso etilico.

A tal proposito il Partito Democratico ritiene che «queste considerazioni siano al limite del ridicolo, ma soprattutto offendono e delegittimano il lavoro che tanti operatori portano avanti sia nell’ambito dei servizi sociali del Comune, ma anche presso le Aziende sanitarie territoriali e la rete regionale».