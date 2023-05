ANCONA AL VOTO | Una DIRETTA lunga 2 giorni fino allo spoglio: tutti gli aggiornamenti

Diretta

Unico capoluogo di regione al voto, Ancona si prepara ad accogliere il suo nuovo sindaco. A darsi battaglia Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani), Ida Simonella (Pd), Roberto Rubegni (Europa Verde), Daniele Silvetti (Centrodestra), Francesco Rubini (Altra Idea di Città) e Enrico Sparapani (M5S)

Ancona al voto, ecco tutti i dati della prossime amministrative del 14 e 15 maggio; questo il corpo elettorale dorico chiamato alle urne domenica 14 maggio dalle dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).

LA DIRETTA

Ore 10 - Al voto il candidato sindaco Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani)



Ore 7: I seggi sono aperti

I votanti

Sono 80.752 gli elettori, ripartiti per maschi e femmine: 38.547 maschi e 42.205 femmine; elettori comunitari che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali sono 65 maschi e 135 femmine Gli elettori residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona sono 6.853. I 18enni al voto: si tratta di elettori che votano per la prima vota (non hanno votato per Politiche) sono in tutto 557. L’elettore più giovane e l’elettore più anziano: 2 sono gli elettori più giovani (compiono gli anni il 13/5); il più anziano è un elettore maschio nato il 1914 con 109 anni di età. Ci sono poi 19 elettori e 52 elettrici con età uguale o superiore a 100 anni.