Tentano di rubare l'auto di Antonella Andreoli: furto fallito, ma danni ingenti

ANCONA- Brutta sorpresa questa mattina per Antonella Andreoli, coordinatrice comunale della Lega. Qualcuno ha provato a rubarle l’auto, una Volkswagen, posteggiata nel parcheggio del Palazzone a Pietralacroce. Qualcosa però è andato storto e i ladri (o il ladro) se ne sono andati a mani vuote, lasciando ingenti danni. Il tentato furto potrebbe essere avvenuto domenica o lunedì notte. «Ho parcheggiato l’auto domenica sera, ieri ho preso lo scooter quindi solo questa mattina mi sono accorta di quanto successo- racconta la Andreoli-. La macchina non si apriva, pensavo fossero finite le batterie del telecomando. Invece quando mi sono avvicinata ho visto che nel montante dello sportello c’era una bozza. Per aprire la portiera non hanno forzato la serratura, ma l'hanno scardinata utilizzando un ferro o un piede di porco, quindi un metodo anomalo. All’interno dell’abitacolo hanno divelto tutto: il motorino di avviamento, i fili elettrici, la plancia. Poi sopra il sedile lato passeggero hanno lasciato la centralina e per staccarla hanno aperto il cofano. Tutta la parte elettronica non funziona più, così l’auto è inutilizzabile».

Per compiere tutti questi “lavoretti” i ladri hanno impiegato diverso tempo, erano quasi riusciti a rubare la macchina, ma poi qualcosa è andato storto ed hanno abbandonato il colpo. Sul posto, a Pietralacroce, sono intervenuti i Carabinieri e ovviamente la coordinatrice comunale della Lega sporgerà denuncia. «La cosa strana è che l’auto era nel parcheggio del Palazzone dove insistono molte finestre- dice la Andreoli-. Purtroppo anche Pietralacroce ormai è una zona battuta dai delinquenti. Tra l’altro non ci sono telecamere di videosorveglianza. Alcuni residenti mi hanno riferito che l’assessore Foresi, almeno due anni fa, aveva promesso durante una riunione l’installazione di telecamere proprio in questo parcheggio perché si verificavano, e si verificano, ripetutamente atti vandalici ai danni delle auto. Ad oggi non ne è stata istallata nemmeno una».