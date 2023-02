Stazione marittima, Rubini: «Noi da sempre coerentemente contro la chiusura»

ANCONA - «Siamo sempre stati contrari alla sua chiusura e favorevoli alla ripresa del progetto di metropolitana di superficie. Lo abbiamo detto e ripetuto in tutte le sedi». Lo scrive in una nota Francesco Rubini, candidato sindaco per Altra Idea di Città. «Siamo anche scesi su quegli stessi binari a manifestare al fianco delle associazioni ambientaliste locali, nel 2015 e nel 2021, come dimostrano le foto allegate. Non ricordo di aver visto esponenti dei partiti di centrodestra che oggi sostengono Silvetti. Ma, comunque, qualora quest’ultimo, a nome del suo schieramento, dovesse davvero dimostrare la sua seria volontà di aderire a questa mobilitazione che dura da anni ben venga. Di certo rimane l’ottusità politica del centrosinistra incapace di immaginare un futuro sostenibile per la viabilità cittadina».