Gianluca Quacquarini sceglie Altra Idea di Città e si candida come consigliere alle elezioni amministrative

ANCONA- Il consigliere comunale Gianluca Quacquarini entra a far parte di Altra Idea di Città e si candida nelle liste del movimento civico alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. L’annuncio è stato dato questa mattina dal capogruppo Francesco Rubini, candidato sindaco di Altra Idea di Città. «Diamo continuità al lavoro condiviso in questi anni dentro e fuori il Consiglio comunale» commenta Rubini. «Per mesi abbiamo cercato un accordo con altre forze politiche (Verdi, M5S, civi ndr) per creare un polo progressista civico ma non ci siamo riusciti. Ho quindi deciso di fare questo passo e schierarmi con AIC» commenta Quacquarini che insime al capogruppo Rubini ricorda le iniziative e le battaglie condivise dentro e fuori il Consiglio comunale a partire dall’area Marina protetta, alla contrarietà alla realizzazione del parcheggio San Martino, alla mobilitazione per la riapertura della Stazione Marittima.

«Tra i programmi del centrodestra e del centrosinistra non ci sono differenze, noi invece abbiamo una visione di governo radicalmente alternativa. Altra Idea di Città si è evoluta, è cresciuta, siamo pronti ad affrontare la campagna elettorale» prosegue il neo consigliere di AIC. «L’ingresso di Quacquarini dimostra che c’è fermento in Altra Idea di Città e dalla composizione delle liste che presenteremo a fine marzo emergerà tutto il nostro carattere. Anche se l’obiettivo di creare una coalizione è fallito- la mia candidatura non è stata mai vincolante e abbiamo provato anche metodi di partecipazione democratica per scegliere il candidato sindaco- restiamo aperti a chiunque voglia appoggiare il nostro progetto».